Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Mevlana Müzesini Ziyaret Etti

Pakistan Başbakanı Han, Mevlana Müzesini Ziyaret Etti

1 saat önce

PAKİSTAN Başbakanı İmran Han, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı Han, Mevlana Müzesini Ziyaret Etti, System.String[]
PAKİSTAN Başbakanı İmran Han, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti. Han, " Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı" dedi.

Bir dizi ziyaret için  Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşlik ettiği Han, yetkililerden müzedeki eserler hakkında bilgi aldı. Mevlana'nın mezarı başında dua eden Han, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Mevlana, Sufizmin en büyük temsilcisidir" diye konuştu. 

Ziyaretin ardından Han'a, Mevlana'nın eserlerinde Divan-ı Kebir hediye edildi. Han, daha sonra kentten ayrıldı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:51 Kaynak: DHA

Konya, Pakistan, Han, Mevlana Celaleddin Rumi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi

Galatasaray, Garry Rodrigues'i KAP'a Bildirdi Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 21:09:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Mevlana Müzesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]