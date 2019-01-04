Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan-Afganistan-Türkiye Zirvesinin Afganistan'da Barışa Katkı...
1 saat önce
Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan-Afganistan-Türkiye Zirvesinin Afganistan'da barışa katkı sağlayacağını ümit ediyorum"
Pakistan
Başbakanı Han
: "Pakistan-Afganistan- Türkiye
Zirvesinin Afganistan'da barışa katkı sağlayacağını ümit ediyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA
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