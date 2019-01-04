Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan-Afganistan-Türkiye Zirvesinin Afganistan'da Barışa Katkı...

Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan-Afganistan-Türkiye Zirvesinin Afganistan'da Barışa Katkı...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pakistan Başbakanı Han basın toplantısı Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan- Pakistan Başbakanı Han basın toplantısı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:39 Kaynak: AA

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