Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan ve Türkiye Birbiriyle Çok Daha Yakın İki Ülke Haline Gelecek"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pakistan Başbakanı Han basın toplantısı Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pakistan Başbakanı Han basın toplantısı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamaları
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. (3)
Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek"
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:49 Kaynak: AA
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