Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan ve Türkiye Birbiriyle Çok Daha Yakın İki Ülke Haline Gelecek"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pakistan Başbakanı Han basın toplantısı Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pakistan Başbakanı Han basın toplantısı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamaları

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. (3)



Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek"

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