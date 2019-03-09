Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile Telefonda Görüştü

Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile Telefonda Görüştü

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile Telefonda Görüştü, System.String[]
Pakistan Başbakanı İmran Han, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Pakistan Başbakanı Han, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi arayarak Hindistan'la yaşanan gerginlik hakkında bilgi verdiği belirtildi. İki liderin Pakistan ile İran arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel durumu da ele aldığı, iki tarafın terörle mücadele noktasında bilgi paylaşımı yapacakları aktarıldı. Han, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Hindistan'la görüşmeler yaparak mevcut durumu iyileştirmek için her türlü çabayı sarf ettiğini söyledi. Han, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın çözümünde İran'ın rolünün çok önemli olduğunu da vurguladı. Ruhani'nin ise Pakistan Başbakanı Han'ı İran'a davet ettiği belirtildi.

(Abid Mazhar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

İran, Pakistan, Han, Güncel
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