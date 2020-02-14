Pakistan Başbakanı Han: "Türkiye'ye her alanda kapımız açık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han: 'Türkiye'ye her alanda kapımız açık' - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han: "Türkiye'ye her alanda kapımız açık"

7 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Türkiye hangi alanda bize yardım edebilirse kapımız açık. Hükümetimiz her türlü kolaylığı sağlayacaktır.

Pakistan Başbakanı Han:

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Türkiye hangi alanda bize yardım edebilirse kapımız açık. Hükümetimiz her türlü kolaylığı sağlayacaktır." dedi.

Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda konuşan Han, Erdoğan'ın Pakistan parlamentosunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Eminim ki Erdoğan Pakistan'da gelecek seçimleri kazanabilir. Ben hükümet sıralarının masalara vurduğunu gördüm ama hem muhalefetin hem hükümetin aynı anda masalara (alkış amacıyla) vurduğunu ilk kez gördüm." diye konuştu.

Han, meclisteki görüntünün, Pakistan'da Erdoğan'a duyulan sevginin bir göstergesi olduğunun altını çizerek, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun Pakistan halkı, sizi Müslüman dünyasında yaşanan her şey için sesini yükselten lider olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı olarak iki ülke ticari ilişkilerini geliştirmek için hükümet olarak her şeyi yapacağı sözünü veren Han, "İki ülke iş insanları arasında ortaklık kurmada, özellikle de öncelik verdiğimiz alanlarda her türlü desteği vereceğiz. Bu alanların başında da turizm geliyor. Türk turizm sektörü çok gelişmiş bir sektör ve bu sektörden Pakistan'ın öğreneceği çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Han, Pakistan'ın bir ABD turizm dergisi tarafından 2020'nin 1 numaralı turizm destinasyonu seçildiğini hatırlatarak, "Pakistan bu alanda çok bakir bir ülke. Altyapı eksikliklerimiz var. Türkiye altyapıda, deniz ve kültür turizminde gelişmiş bir ülke ve biz de Türk yatırımcılardan bu alanda yardım istiyoruz." diye konuştu.

Dünyanın en kalabalık genç nüfusuna sahip ülkelerden birinin Pakistan olduğuna dikkati çeken Han, bilgi teknolojileri alanında da yatırıma açık olduklarını söyledi.

Han, madencilik alanında Pakistan'ın zengin bir ülke olduğuna işaret ederek, "Pakistan madencilik alanında çok büyük potansiyele sahip ancak çoğu maden sahamıza hiç dokunulmamış. Bu alanda bizden çok ileride olan Türkiye'den yatırımcılara kapımız açıktır. Tarım alanında da verimli topraklara sahibiz ancak suyu doğru kullanamıyoruz. Türkiye'den bu alanda teknikler öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Dünya Bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı listesinde yükseldiğinin de altını çizen Han, "Türkiye hangi alanda bize yardım edebilirse kapımız açık. Hükümetimiz her türlü kolaylığı sağlayacaktır. Hükümetimiz bu zamana kadarki en yatırımcı dostu hükümettir. Sadece son 1 yılda iş yapma kolaylığı sıralamasında 28 sıra yükseldik. İş insanlarının hayatını kolaylaştırmak ve önlerindeki zorlukları kaldırmak için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Pakistan Ticaret Bakanlıklarının organize ettiği iş forumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan Ticaret Bakanı Abdul Rezak Davud ile Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) üyesi iş insanları katıldı.

Pakistan, Türkiye, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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