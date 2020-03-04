Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin Türkiye'ye desteğini yineledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin Türkiye'ye desteğini yineledi - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin Türkiye'ye desteğini yineledi

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için taziyelerini iletti.

Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin Türkiye'ye desteğini yineledi, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için taziyelerini iletti.

Pakistan Başbakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek, Pakistan'ın Türkiye'ye olan desteğini yineledi.

Han, görüşmede, Pakistan halkının bu keder ve üzüntü döneminde kardeş Türk milletiyle güçlü bir dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik ve insani kaygıları için desteğini yineleyen Han, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, Türkiye'nin yaptığı insani yardıma övgüde bulundu.

Han, Pakistan'ın Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği çabaları tamamen desteklediğini de vurguladı.

Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmasından övgüyle bahseden ve uluslararası toplumu Türkiye'nin bu büyük yükü taşımasına yardım etmeye çağıran Han, Pakistan olarak bu konuda mümkün olan tüm destek ve yardımı verme teklifinde bulundu.

Başbakan Han, uluslararası toplumun Suriye'deki çatışmaya siyasi çözüm bulma ve insani kriz konusunda öne çıkması gerektiğini vurguladı.

Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, son Pakistan ziyareti ve özellikle parlamentodaki konuşmasında, Cammu Keşmir konusundaki koşulsuz desteği ve dünya genelinde Müslümanların sesi olduğu için teşekkür etti.

Başbakan Han, Erdoğan'ı, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki son durum ve Hindistan'daki Müslümanlara yönelik şiddet olaylarında son zamanlarda meydana gelen can kayıpları hakkında da bilgilendirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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