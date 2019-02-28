Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı, Hindistan Başbakanıyla Görüşmeye Hazır

Pakistan Başbakanı, Hindistan Başbakanıyla Görüşmeye Hazır

59 dakika önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Başbakan Imran Khan'ın, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile telefonla görüşüp, barış çağrısı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı, Hindistan Başbakanıyla Görüşmeye Hazır, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Başbakan Imran Khan'ın, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile telefonla görüşüp, barış çağrısı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Hindistan, Pakistan'ı, 14 Şubat'ta gerçekleştirilen terör saldırısına yataklık etmekle suçlamış, Hava Kuvvetleri Pakistan'da kırsal kesimleri vurmuştu. Pakistan'da Hindistan'a ait bir savaş uçağını düşürerek pilotları esir almıştı. İki ülkede tansiyonun yükselmesi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Başbakan Imran Khan'ın, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile telefonla görüşüp, barış çağrısı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Hindistan'ın Pakistan'ı bombaladıktan sonra terör saldırısıyla ilgili dosyaları paylaştığını kaydeden Kureyşi, "Saldırının dosyaları yeni elime ulaştı. Dosyayı, tarafsız ve empatiyle inceleyeceğiz. Dosyayı, hava saldırısından önce okumak isterdim" dedi.

Öte yandan, Kureyşi, Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hintli pilotu, yaşanan gerilimi azaltmak adına iade etmeye hazır olduklarını duyurdu. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:14 Kaynak: İHA

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