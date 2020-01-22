Pakistan Başbakanı: Hindistan'da yaşananlar Nazi Almanyası'yla şaşırtıcı bir benzerlik içinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pakistan Başbakanı: Hindistan'da yaşananlar Nazi Almanyası'yla şaşırtıcı bir benzerlik içinde - Son Dakika Dünya

Pakistan Başbakanı: Hindistan'da yaşananlar Nazi Almanyası'yla şaşırtıcı bir benzerlik içinde

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen Uluslararası Medya Konseyi toplantısında Hindistan'da yaşanan Müslüman karşıtı gelişmelerin "Nazi Almanyası'yla benzerlik gösterdiğini" söyledi.

Pakistan Başbakanı: Hindistan'da yaşananlar Nazi Almanyası'yla şaşırtıcı bir benzerlik içinde, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen Uluslararası Medya Konseyi toplantısında Hindistan'da yaşanan Müslüman karşıtı gelişmelerin "Nazi Almanyası'yla benzerlik gösterdiğini" söyledi.


İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 3 farklı oturumda konuşan Han, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasında sorunların konuşulacağı bir ortam bulunmadığını, bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM) ve büyük ülkelerin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

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Hindistan, Pakistan, Han, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:18 
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