Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
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Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

14 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo, Washington DC'deki Pakistan Evi'nde Başbakan İmran Han ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo, Washington DC'deki Pakistan Evi'nde Başbakan İmran Han ile görüştü.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi, Dışişleri Bakanı Bay Sohail Mehmood ve Pakistan Büyükelçisi Dr. Asad Majeed Khan hazır bulundu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:23 Kaynak: AA
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