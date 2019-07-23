Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
14 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo, Washington DC'deki Pakistan Evi'nde Başbakan İmran Han ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:23 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo, Washington
DC'deki Pakistan
Evi'nde Başbakan İmran Han
ile görüştü.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi, Dışişleri Bakanı Bay Sohail Mehmood ve Pakistan Büyükelçisi Dr. Asad
Majeed Khan hazır bulundu.
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