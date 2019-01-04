Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'de

Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'de Pakistan Başbakanı Han, Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA - Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'de

Pakistan Başbakanı Han, Anıtkabir'i ziyaret etti



ANKARA - Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Han, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Han, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'de Tutuklu Bulunan Hakan Atilla, Temyiz Başvurusunda Davanın Reddini İstedi

Boğaziçi Üniversitesinde E-Founder Yolculuğu!

Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Şeyma Subaşı'nın Ablası Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile Olan Eski Videosunu Paylaşarak Herkesi Şaşırttı