Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han Başkanlığında Bakanlar Kurulu Toplandı

Pakistan Başbakanı İmran Han Başkanlığında Bakanlar Kurulu Toplandı

1 saat önce

- Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik sonrası, Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında bakanlar kurulu toplandı.

- Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik sonrası, Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında bakanlar kurulu toplandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:07 Kaynak: AA

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