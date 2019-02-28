Pakistan Başbakanı İmran Han Başkanlığında Bakanlar Kurulu Toplandı
1 saat önce
- Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik sonrası, Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında bakanlar kurulu toplandı.
- Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik sonrası, Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında bakanlar kurulu toplandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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