Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han: "Bizim Ekonomimizi Ayağa Kaldırma Konusunda 5 Milyon Konut İnşa...

Pakistan Başbakanı İmran Han: "Bizim Ekonomimizi Ayağa Kaldırma Konusunda 5 Milyon Konut İnşa...

42 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han: "Bizim ekonomimizi ayağa kaldırma konusunda 5 milyon konut inşa ederek, böyle bir iddialı planımız var" -"Gerçekleştirdiğiniz sağlık reformları... Bunlar da bizi çok etkiledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han: "Bizim ekonomimizi ayağa kaldırma konusunda 5 milyon konut inşa ederek, böyle bir iddialı planımız var"
-"Gerçekleştirdiğiniz sağlık reformları… Bunlar da bizi çok etkiledi. Hem yeterince gelir sahibi olmayan, herkesin sağlık hizmetlerine ulaşabildiği sigorta sistemi; ki gerçekten medeni bir ülkenin göstergelerinden bir tanesidir. Bizim de ulaşmak istediğimiz hedef"
-"Çünkü Hz. Muhammed'in ulaşmış olduğu tamamen adalet ve bu değerleri temel alan Pakistan geliştirmek istiyoruz. Bu bağlamda sizleri örnek almak istiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın açıklaması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:58 Kaynak: İHA

Han, Pakistan, Politika
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