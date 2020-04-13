Pakistan Başbakanı İmran Han?dan 'borç' çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medyadan yayınladığı görüntülü mesaj ile gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ekonomik açıdan zorlandığını belirtti. İmran Han, dünya liderlerinden ve finanslar kurumlardan 'borçları hafifletme' talebinde bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda koronavirüs nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik krizin hayatı zorlaştırdığını belirtti. İmran Han, gelişmiş ülkelerin karantina uygulamasıyla insanları sadece koronavirüsten koruduğunu; gelişmekte olan ülkelerin ise insanları hem koronavirüsten hem de açlık sınırından korumak zorunda olduğunu ve bu ülkelerin ağır borç altında olduğunu ifade etti. Han, küresel salgın nedeniyle ABD'nin 2.2 trilyon dolar, Almanya'nın 1 trilyon euro ve Japonya'nın 1 trilyon dolar ekonomik paket hazırlayabildiğini, fakat Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin borçları nedeniyle bunu yapma imkanı olmadığını söyledi ve 220 milyon nüfuslu Pakistan'ın koronavirüsle mücadelede sağlayabileceği en fazla paranın 8 milyar dolar olduğunu ekledi.