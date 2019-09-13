Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Hindistan'a Keşmir eleştirisi: Hitler'le aynı çizgide yürüyorlar

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cemmu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldıran Hindistan'ı "Bunlar Hitler'le aynı çizgide yürüyor" sözleriyle eleştirdi.



İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin küçüklüğünden beri Hindu üstünlüğünü savunan Ulusal Gönüllüler Organizasyonu (RSS) üyesi olduğunu belirterek, "Bu, Müslümanlardan Hristiyanlardan ve tüm azınlıklardan nefret eden bir örgüt. Bunlar, azınlıklara zulmeden Hitler'le aynı çizgide yürüyor." dedi.