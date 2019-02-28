Pakistan Başbakanı İmran Han, Ele Geçirilen Hint Pilotu Cuma Günü Serbest Bırakacaklarını Duyurdu.
36 dakika önce
IHAAW142343-SIY/28-02-2019- Pakistan Başbakanı İmran Han, ele geçirilen Hint pilotu cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.
IHAAW142343-SIY/28-02-2019
- Pakistan
Başbakanı İmran Han
, ele geçirilen Hint pilotu cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu. 28.02.2019 14: 23: 43 TSI
NNNN - İSLAMABAD
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:29 Kaynak: İHA
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