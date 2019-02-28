Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han, Ele Geçirilen Hint Pilotu Cuma Günü Serbest Bırakacaklarını Duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Ele Geçirilen Hint Pilotu Cuma Günü Serbest Bırakacaklarını Duyurdu.

36 dakika önce

IHAAW142343-SIY/28-02-2019- Pakistan Başbakanı İmran Han, ele geçirilen Hint pilotu cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Ele Geçirilen Hint Pilotu Cuma Günü Serbest Bırakacaklarını Duyurdu., System.String[]
IHAAW142343-SIY/28-02-2019

- Pakistan Başbakanı İmran Han, ele geçirilen Hint pilotu cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu. 28.02.2019 14: 23: 43 TSI
NNNN - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:29 Kaynak: İHA

Pakistan, Han, Yenikadinda Gösterme, Politika
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