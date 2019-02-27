Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı Sorunları Diyalog Yoluyla Çözmeye Davet Ederek,...
59 dakika önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ederek, sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ederek, sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:34 Kaynak: AA
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