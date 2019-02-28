Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la Gerilimin Azaltılmasında Rol Oynaması İçin Cumhurbaşkanı...
1 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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