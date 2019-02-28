Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la Yaşanan Gerilim Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı...
1 saat önce
IHAAW145732-SIY/28-02-2019- Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.
IHAAW145732-SIY/28-02-2019
- Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı. 28.02.2019 14: 57: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:03 Kaynak: İHA
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Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile Yaşadıkları Gerilimin Düşürülmesi İçin Erdoğan'la Görüşecek
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