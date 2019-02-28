Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la Yaşanan Gerilim Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı...

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la Yaşanan Gerilim Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı...

1 saat önce

IHAAW145732-SIY/28-02-2019- Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la Yaşanan Gerilim Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı..., System.String[]
IHAAW145732-SIY/28-02-2019

- Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı. 28.02.2019 14: 57: 32 TSI
NNNN - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

Pakistan, Recep Tayyip Erdoğan, Han, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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