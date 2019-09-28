Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy...
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Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy...

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy..., System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Han, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:19 Kaynak: İHA
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