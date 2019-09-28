Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy...
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Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:19 Kaynak: İHA
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. - NEW YORK
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