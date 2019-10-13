Pakistan Başbakanı İmran Han İran'dan ayrıldı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşmesi

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağa binişi

İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in Başbakanı Han'ı uğurlaması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, ara buluculuk yapmak üzere geldiği Tahran ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı. İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif, Başbakan Han'ı uğurlamak için havaalanında hazır bulundu.