Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han İran'dan ayrıldı
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı İmran Han İran'dan ayrıldı

Pakistan Başbakanı İmran Han İran'dan ayrıldı

20 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşmesi Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağa binişi İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in Başbakanı Han'ı uğurlaması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, ara buluculuk yapmak üzere geldiği Tahran ziyaretinin ardından...

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşmesi

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağa binişi

İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in Başbakanı Han'ı uğurlaması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, ara buluculuk yapmak üzere geldiği Tahran ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı. İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif, Başbakan Han'ı uğurlamak için havaalanında hazır bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han İran'dan ayrıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:03 Kaynak: AA
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