Pakistan Başbakanı İmran Han İran'dan ayrıldı
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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşmesi Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağa binişi İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in Başbakanı Han'ı uğurlaması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, ara buluculuk yapmak üzere geldiği Tahran ziyaretinin ardından...
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:03 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşmesi
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağa binişi
İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in Başbakanı Han'ı uğurlaması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, ara buluculuk yapmak üzere geldiği Tahran ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı. İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif, Başbakan Han'ı uğurlamak için havaalanında hazır bulundu.
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