Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'i ziyaret etti
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Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'i ziyaret etti

18 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti. Han, Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 05:06 Kaynak: AA
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