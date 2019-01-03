Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da

Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

İmran Han, Konya Havalimanı'nda Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve il protokolünce karşılandı.

Daha sonra beraberindeki heyetle Mevlana Müzesi'ne giden konuk Başbakan, burada Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua etti, yetkililerden bilgi aldı.

İmran Han, müze çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sufizmin takipçisi olduğunu söyledi.

Sufizmi takip eden herkes gibi kendisinin de Hazreti Mevlana'nın kitaplarını, eserlerini okuduğunu aktaran İmran Han, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Bir Mevlana uzmanı değilim ama kitaplarını yeterince okudum. Mevlana, sufizmin en büyük temsilcisidir."

Daha önce geldiği Türkiye'de Mevlana Müzesi'ni ziyaret etme fırsatı bulamadığını belirten Han, "Eylül 2017'de iki oğlumla İstanbul'a gelmiştim. Buraya çok gelmeyi istedik ama gelemedik. Bu sefer gelebildik." dedi.

Pakistan Milli Şairi Muhammed İkbal'in makamında dua eden Han'a, Mevlana'nın eseri Divan-ı Kebir ve tablo hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Konya, Pakistan, Mevlana Celaleddin Rumi, Han, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı Son Dakika! Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı!

Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:41:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]