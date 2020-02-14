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Pakistan Başbakanı İmran Han: "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu...
7 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han: "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı İmran Han: "Şu anda Suriye'de size ( Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır"
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