Pakistan Başbakanı İmran Han: "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı İmran Han: 'Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu... - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han: "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu...

7 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han: "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır"

Pakistan Başbakanı İmran Han:

Pakistan Başbakanı İmran Han: "Şu anda Suriye'de size ( Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır"

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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