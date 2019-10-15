Pakistan Başbakanı İmran Han Suudi Arabistan'da
55 dakika önce
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Suudi yetkililer tarafından karşılanması RİYAD - Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan-İran ara buluculuğu için Suudi Arabistan'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:24 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Suudi yetkililer tarafından karşılanması RİYAD - Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan- İran ara buluculuğu için Suudi Arabistan'a geldi.
Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı Suudi bandosunun Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti Son dakika: Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Kürtler, Şam ve Moskova arasında anlaşmaya varıldı ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması