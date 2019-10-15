Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han Suudi Arabistan'da
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı İmran Han Suudi Arabistan'da

Pakistan Başbakanı İmran Han Suudi Arabistan'da

55 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Suudi yetkililer tarafından karşılanması RİYAD - Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan-İran ara buluculuğu için Suudi Arabistan'a geldi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Suudi yetkililer tarafından karşılanması RİYAD - Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan- İran ara buluculuğu için Suudi Arabistan'a geldi.

Pakistan Başbakanı İmran Han Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı
Suudi bandosunun Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti Son dakika: Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Kürtler, Şam ve Moskova arasında anlaşmaya varıldı ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:20:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han Suudi Arabistan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]