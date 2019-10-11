Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na...
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Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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