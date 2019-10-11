Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na...
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na...

Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na...

24 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na..., System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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