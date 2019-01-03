Pakistan Başbakanı İmran Han Türkiye'ye Geliyor
1 saat önce
Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 3-4 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 3-4 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han'ın ziyareti sırasında gerçekleştirileceği görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı, işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulacağı belirtildi. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:35 Kaynak: İHA
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