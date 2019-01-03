Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'ye Geliyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'ye Geliyor

53 dakika önce

PAKİSTAN İslam Cumhuriyeti Bas¸bakanı I·mran Han, 2 günlük resmi ziyaret için 3 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
PAKİSTAN İslam Cumhuriyeti Bas¸bakanı I·mran Han, 2 günlük resmi ziyaret için 3 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada; Pakistan I·slam Cumhuriyeti Bas¸bakanı I·mran Han'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, is¸birligˆinin daha da gu¨c¸lendirilmesi ic¸in atılacak adımlar u¨zerinde durulacaktır. Go¨ru¨s¸melerde gu¨ncel bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında da go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Pakistan, Türkiye, Han, Politika
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