Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'ye Geliyor
51 dakika önce
Pakistan İslam Cumhuriyeti Bas¸bakanı I·mran Han, 2 günlük resmi ziyaret için 3 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
Pakistan İslam Cumhuriyeti Bas¸bakanı I·mran Han
, 2 günlük resmi ziyaret için 3 Ocak'ta Türkiye
'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada; Pakistan I·slam Cumhuriyeti Bas¸bakanı I·mran Han'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, is¸birligˆinin daha da gu¨c¸lendirilmesi ic¸in atılacak adımlar u¨zerinde durulacaktır. Go¨ru¨s¸melerde gu¨ncel bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında da go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir."
Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:48 Kaynak: DHA
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