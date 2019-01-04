Pakistan Başbakanı İmran Khan Beştepe'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Beştepe'de görüştü.





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Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var