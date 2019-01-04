Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Khan Beştepe'de

Pakistan Başbakanı İmran Khan Beştepe'de

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Beştepe'de görüştü.

Pakistan Başbakanı İmran Khan Beştepe'de, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile  Beştepe'de görüştü. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Pakistan, İmran Khan, Beştepe, Politika
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