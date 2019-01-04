Pakistan Başbakanı İmran Khan Beştepe'de
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Beştepe'de görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Beştepe'de görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:06 Kaynak: DHA
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