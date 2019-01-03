Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Khan Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti

Pakistan Başbakanı İmran Khan Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti

49 dakika önce

Türkiye'ye ziyarette bulunan ve ilk olarak Konya'ya gelen Pakistan Başbakanı İmran Khan Mevlana Müzesini ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı İmran Khan Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Türkiye'ye ziyarette bulunan ve ilk olarak Konya'ya gelen Pakistan Başbakanı İmran Khan Mevlana Müzesini ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın uçağı saat 17.00 sularında Konya Havaalanına iniş yaptı. Başbakan İmran Khan ve beraberindeki protokol üyeleri ile beraber Mevlana Müzesine geçerek ziyarette bulundu. Başbakan Khan'a burada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya protokolü eşlik etti. Başbakan Khan müze ziyaretinden çıktığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Khan, "Biz Mevlana hakkında okumuştuk, dünyanın neresinde olursa olsun Sufizmi takip eden herkes Mevlana Rumi'yi ve Şems Tebriz'iyi bilir. Pakistan'ın İdeolojik liderinin de Mevlana'yı takip ettiğini biliyoruz. Mevlana Rumi'nin Pakistan'da bir maneviyatı var. Onunla alakalı kitaplar okudum, Mevlana konusunda uzman değilim ama onu ve sufizm yolunu takip edecek kadar onunla alakalı kitap okudum. Mevlana Rumi Sufizm'nin en iyi temsilcisidir. Evet daha önce, Eylül 2017'de iki oğlumla İstanbul'a geldik. Buraya da gelmek istedik ama çok az vaktimiz vardı. Ama bu sefer geldiğimizde burayı ziyaret edeceğimizden emindik" diye konuştu.

Başbakan Khan daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin programına katılmak üzere Ankara'ya doğru yola çıktı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:50 Kaynak: İHA

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