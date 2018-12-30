Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı İmran Khan Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Pakistan Başbakanı İmran Khan Türkiye'yi Ziyaret Edecek

59 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Perşembe günü Türkiye'ye 2 günlük resmi ziyaret düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Pakistan Başbakanı İmran Khan Türkiye'yi Ziyaret Edecek, System.String[]
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Perşembe günü Türkiye'ye 2 günlük resmi ziyaret düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Perşembe günü Türkiye'ye gidecek olan Başbakan Khan, 2 günlük ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Yanında üst düzey heyet götürecek olan Khan'a, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Kalkınma ve Planlama Bakanı Mahdum Huşro Bahtiyar da eşlik edecek.

Başbakanlıkça yapılan açıklamada, iki liderin bütün alanlardaki ikili ilişkileri görüşeceği bildirildi. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:24 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, İmran Khan, Politika
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