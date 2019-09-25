Pakistan başbakanı'ndan erdoğan'a 'keşmir' teşekkürü
1 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Keşmir sorununa değinmesi üzerine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
Başbakanı İmran Han
, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Keşmir sorununa değinmesi üzerine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
Han mesajında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Genel Kurulu'nda Keşmir konusunu gündeme getirdiği ve uzun zamandır devam eden bu anlaşmazlığa çözüm önerisi getirdiği için teşekkür ediyorum. Keşmir'de BM kararların rağmen 8 milyon insan sıkışmış durumda. Erdoğan'ın Güney Asya'nın istikrar ve refahının Keşmir meselesinden ayrı tutulamayacağına dair ifadesini takdir ediyorum" diye paylaştı.
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