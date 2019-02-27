Pakistan Başbakanı'ndan Hintli mevkidaşına çağrı
1 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur?
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur?" diye sordu ve diyalog çağrısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:35
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