Pakistan Başbakanı'ndan Hintli mevkidaşına çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur?

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur?" diye sordu ve diyalog çağrısı yaptı.

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