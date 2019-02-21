Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı'ndan Orduya Hindistan'a Karşılık Verme Yetkisi

Pakistan Başbakanı'ndan Orduya Hindistan'a Karşılık Verme Yetkisi

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında orduya, Hindistan'dan gelecek bir saldırıya mukabelede bulunma yetkisi verdi.

Pakistan Başbakanı'ndan Orduya Hindistan'a Karşılık Verme Yetkisi, System.String[]
Pakistan Başbakanı İmran Han, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında orduya, Hindistan'dan gelecek bir saldırıya mukabelede bulunma yetkisi verdi.

Han'ın başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinde, geçen hafta Hindistan kontrolündeki Keşmir'de yaşanan saldırı ile ulusal güvenlik konuları tartışıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada Han'ın, Hindistan'dan bir saldırı olması durumunda, Pakistan ordusunun kararlı ve kapsamlı karşılık vermesine izin verdiği belirtildi. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı ve orduya gerekli önlemleri alma talimatı da verildiği bildirildi.

Açıklamada, Hindistan'ın saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçladığı hatırlatılarak, "Pakistan'ın hiçbir şekilde bu olayla ilgisi yoktur. Saldırı içeride planlandı ve yürütüldü." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın ciddi kanıtlar olduğu takdirde saldırıyı soruşturmaktan çekinmeyeceği bildirilen açıklamada, terör ve ikili konularda diyalog teklifi yinelenirken şunlar kaydedildi:

"Hindistan'ın teklifimize olumlu yaklaşmasını bekliyoruz. Yapılacak soruşturmada elde edilecek somut deliller karşısında Pakistan da harekete geçecektir."

Bölgedeki en büyük sorunun radikalleşme ve terör olduğunun altı çizilen açıklamada, Hindistan'a yönelik şu ifadeler kullanıldı:

"Hindistan, Keşmir halkının neden ölmekten korkmamaya başladığını anlaması gerek. Hint güçlerinin Keşmir'de uyguladığı şiddet son derece zararlıdır. Uluslararası kamuoyunun, uzun yıllardır bekleyen Keşmir meselesinin çözümünde Birleşmiş Milletler kararları ve Keşmir halkının beklentilerine uygun olarak rol alması gerekiyor."

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Ulusal Güvenlik Konseyi, Han, Pakistan, Hindistan, Güncel
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