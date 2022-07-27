Pakistan Başbakanı Şerif'ten yargıya "çifte standart" suçlaması - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif'ten yargıya "çifte standart" suçlaması

27.07.2022 19:57
Pakistan Başbakanı Şerif'ten yargıya "çifte standart" suçlaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Anayasa Mahkemesini koalisyon hükümetine karşı çifte standart uygulamakla suçladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Anayasa Mahkemesini koalisyon hükümetine karşı çifte standart uygulamakla suçladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, Anayasa Mahkemesinin oğlu Hamza Şerif'in Pencap'taki görevini yasa dışı ilan edip eski Başbakan İmran Han'ın desteklediği Parvez Elahi'nin Pencap Başbakanı olduğunu kararlaştırmasıyla ilgili Ulusal Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Şerif, eski Başbakan Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin dış kaynaklarına ilişkin davanın 8 yıldır sürdüğünü, Han döneminde un ve şeker krizi yaşandığını, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmanın bozulduğunu ve ülkenin iflasın eşiğine geldiğini anımsatarak, yargının bu konularla ilgili harekete geçmediğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin Pencap'taki seçimlerle ilgili Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'yi duruşmaya çağırdığını hatırlatan Şerif, İmran Han hakkında güven oylamasını reddeden eski Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri'nin ise mahkemeye çağrılmadığını ifade etti.

Şerif, adalet olmadan ülkenin ilerleyemeyeceğini belirterek, yargının çifte standart uyguladığını kaydetti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Tartışmalı Pencap seçimi

Hamza Şerif, 16 Nisan'da Pencap Başbakanı olmuş ancak Lahor Yüksek Mahkemesi 30 Haziran'da oylamanın tekrar yapılmasına karar vermişti.

???????Bunun üzerine Pencap eyalet meclisinde 22 Temmuz'da yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini belirtmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Meclis'te 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması, sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin kararını "Anayasaya aykırı ve yasa dışı" olarak nitelemiş ve mahkemeye başvurmuştu.

"Yargı darbesi" suçlaması

Anayasa Mahkemesi, Pencap'taki seçimde Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in eyalet başbakanlığını iptal ederek, eski Başbakan İmran Han'ın desteklediği Parvez Elahi'nin Pencap Başbakanı olduğunu açıklamıştı.

Koalisyon hükümeti, dün yaptığı açıklamada, Pencap başbakanlık seçiminde eski Başbakan Han'ın desteklediği aday lehine karar veren Anayasa Mahkemesine "yargı darbesi" suçlamasında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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