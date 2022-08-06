Pakistan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Pakistan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı

06.08.2022 10:03
Pakistan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin şehit edilmesini, "İsrail'in terör eylemi olarak" nitelendirerek, ülkesinin Gazze'ye yönelik hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin şehit edilmesini, " İsrail'in terör eylemi olarak" nitelendirerek, ülkesinin Gazze'ye yönelik hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını bildirdi.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cezasızlık ve barbarlığın bir yüzü olsaydı bu sonuçlarına aldırmadan Filistinlileri hedef alan İsrail'in yüzü olurdu." ifadesini kullandı.

Şerif, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin şehit edilmesini, "İsrail'in terör eylemi olarak" nitelendirerek, ülkesinin Gazze'ye yönelik hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını kaydetti.

Saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Pakistan, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı - Son Dakika

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