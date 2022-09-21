Pakistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM'de sel felaketini gündeme getirdiği için teşekkür - Son Dakika
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Pakistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM'de sel felaketini gündeme getirdiği için teşekkür

21.09.2022 18:18
Pakistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM'de sel felaketini gündeme getirdiği için teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde Pakistan'daki sel felaketini gündeme getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde Pakistan'daki sel felaketini gündeme getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, BM 77. Genel Kurulu görüşmelerinde, Pakistan'ın selle mücadelesinde uluslararası toplumun desteğine işaret ettiğini, Cammu Keşmir halkının haklarını sürekli desteklediğini belirtti.

Şerif, Erdoğan'a, BM'de sel felaketini gündeme getirdiği ve Cammu Keşmir halkının haklarını sürekli desteklediği için teşekkür etti.

Erdoğan, dün BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etmişti.

Hindistan ve Pakistan'ın, bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden geçen 75 yıla rağmen aralarında hala güçlü bir barış ve iş birliği tesis edilememiş olmasından üzüntü duyduklarını da ifade eden Erdoğan, "Dileğimiz, Keşmir'de adil ve kalıcı barış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın tarihte yaşanan bir sel felaketi sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiren Pakistan halkına tekrar geçmiş olsun diyoruz." diye konuşmuştu.

Erdoğan, afetin ardından başlatılan insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktararak, uluslararası toplumun da Pakistan halkına içinden geçtikleri bu sancılı dönemde destek vermesini beklediklerini söylemişti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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