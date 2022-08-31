Hindistan Başbakanı Modi, 29 Ağustos'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'daki seller sebebiyle yaşanan yıkımı görmekten üzgün olduğunu dile getirerek, kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilemişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi 'ye, sel sonucu yaşanan can ve mal kayıpları sebebiyle taziyelerini iletmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pakistan'dan Hindistan'a 'taziye teşekkürü' - Son Dakika

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