Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı

02.09.2022 08:30
Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi. Bugün 90 bin camide kılınacak cuma namazında Pakistan halkı için hem dua edileceğini belirten Soylu, şimdiye kadar sel afetinin vurduğu Pakistan'a yapılan yardımların miktarını açıkladı. Şerif ise, "Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gelen Soylu ve Kurum ile beraberlerindeki heyeti, Başbakanlık'ta kabul etti.

Burada konuşan Şerif, Türkiye'nin verdiği desteğin dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olduğunu belirterek, "Benim kıymetli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen afetin arifesinde 27 Ağustos'ta beni aradı, taziye dileklerini iletti. Hayatını kaybeden binlerce insanımız için başsağlığı dileklerini iletti."

Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı

"AFETLER GERÇEKLEŞİR GERÇEKLEŞMEZ TÜRKİYE'DEN YARDIMLAR YAĞMAYA BAŞLADI"

Hayatını kaybedenlerden 300'e yakınının çocuk olduğunu bildiren Şahbaz, "Türk halkı her zaman olduğu gibi Pakistan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı. Bunlar hem hükümet yardımları hem de vatandaşların gönderdiği yardımlardı." diye konuştu.

Türkiye'den gelen yardım malzemelerinin afet bölgelerinde dağıtılmaya başladığını aktaran Şerif, Pakistan'da son 40 yıldaki en yüksek miktarda yağışın görüldüğünü söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı

"90 BİN CAMİDE PAKİSTAN İÇİN DUA EDİLECEK"

İçişleri Bakanı Soylu da karşı karşıya kalınan afetin büyüklüğünün gün geçtikçe bütün dünya tarafından daha iyi anlaşıldığını belirterek, sel felaketinin meydana geldiği ilk günden itibaren hem hava hem de kara yoluyla "kardeşlik köprüsü" kurduklarını ifade etti.

Bugün 90 bin camide kılınacak cuma namazında Pakistan halkı için hem dua edileceğini hem de tüm millet tarafından destek sağlanacağını anlatan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Gerek hükümetimiz gerekse tüm sivil toplum kuruluşlarımız şu anda büyük bir kampanya içindedir. Şu ana kadar 11 uçak intikal etti. 2 tren harekete geçti, 3'üncü tren hazırlanıyor. Yaklaşık 10 bin çadır sevk edildi. 25 bin gıda paketi, ayrıca sağlık malzemeleri ve ilaçlar, çocuk mamaları, giysiler ve yine buradaki afet merkezinin talep ettiği botlar ulaştırıldı."

Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı

BAKAN SOYLU: NORMAL BİR AFET DEĞİL

Soylu, Türkiye'de son yıllarda yaşanan birçok afetle ilgili çalışmaların koordineli şekilde yönetildiğine işaret ederek, "Bunun normal bir afet olmadığını, iklim değişikliği sonucu olduğunu ve aynı zamanda özellikle Pakistan'a ve kardeşlerimize bu konuda yapabileceklerimizin en üst noktasını yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanı Kurum da sel felaketinde Pakistan'ın üçte birinin sular altında kaldığını, hayvanların telef olduğunu, tarım alanlarının hasar gördüğünü ve milyonlarca insanın evsiz kaldığını belirterek, "İlk andan itibaren yardımları, Türkiye halkı olarak gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız." ifadesini kullandı.

Pakistan'da 2005 ve 2010'da meydana gelen depremler sonrasında TOKİ tarafından 4 bin 872 konut, okul, cami ve sosyal donatıların inşa edildiğini hatırlatan Kurum, bugün de hasar tespitle ilgili tüm ihtiyaçları karşılamada seferberlik ruhuyla hareket edileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Şahbaz, Bakanlar Soylu ve Kurum'un sözlerinin kendisini duygulandırdığını kaydetti.

Heyette, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı - Son Dakika

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