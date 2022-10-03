İslamabad'da Gökyüzü, Çin'in Ulusal Günü'nde Dostluğun Renkleriyle Aydınlandı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çin, iklim, finans, gıda ve enerji ile ilgili birden fazla krizle kuşatılmış gelişmekte olan dünyaya umut vadediyor. Çin'in devletlerarası ilişkiler modeli, ortak kadere sahip bir topluluğun oluşumunda temel ilke olan çatışma yerine işbirliğine öncelik veriyor" dedi.

İSLAMABAD, 3 Ekim (Xinhua) -- Cumartesi akşamı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Ulusal Günü'nü kutlamak için Ulusal Anıt'ın Çin'in milli bayrağının renkleriyle ışıklandırılmasıyla, gökyüzü dostluk renkleriyle aydınlandı. Anıt kırmızı renge dönerken, ulusal günün mutluluğunu kutlamak adına törene katılan yetkililerin ve halkın yüreğini teskin etmek için melodik Çin ezgileri akşam esintisinde yayıldı. Anıt üzerindeki kırmızının tonlarını gören ziyaretçiler, zor zamanlarda Pakistan'a destek veren Çinlilerle, Çin'in Ulusal Günü'nün mutluluğunu paylaşmak için ulusal binanın ışıldayan kırmızı bir örtüyle donatıldığını hemen anladı.

34 yaşındaki Ameer Mujahid, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, hükümetinin bu vesileyle Çin Ulusal Günü'nü kutlama jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ulusal Anıt'ın yanından geçerken kırmızıya büründüğünü fark edip anıtı ziyaret eden Mujahid, bu tür kutlamaların gençlerin Çin'i daha yakından tanımalarına ve yakın dostları Çin'in önemli günlerini öğrenmelerine fırsat verdiğini söyledi. Mujahid, "Son zamanlarda sel yardım faaliyetlerinde bize çok yardımcı olan Çin, sel mağdurlarına sadece maddi değil, aynı zamanda iyi dilekler göndererek manevi destek de veren ilk ülkeler arasında yer aldı. Her iki destek de zor zamanlarında bizler için çok şey ifade etti" dedi. İslamabad'ın ikiz kenti Rawalpindi'de bulunan ünlü bir enstitüde Pakistan Araştırmaları öğretmeni olan Khadija Shaukat, ailesiyle birlikte anıtı ziyaret etti ve ulusal binadaki kutlamaları görmekten çok mutlu oldu.

Shaukat Xinhua'ya yaptığı açıklamada, öğrencilere her zaman sınıfta Pakistan-Çin dostluğunu anlattığını ve öğrencilerin de Çin'in yıllar içinde dostluğu güçlendirerek Pakistan'a her daim sağladığı desteği hevesle öğrendiklerini belirtti. Shaukat, Çin'in parlak renkleriyle sergilenmesi nedeniyle görülmesi hoş bir yer olan anıtın, aynı zamanda Çin'in Pakistan hükümeti ve halkı için öneminin de büyük bir göstergesi olduğunu söyledi. Shaukat, "Pakistan'ın göbeğinde düzenlenen Çin Ulusal Günü kutlamaları, Çin'in Pakistan halkının kalbinde özel bir yeri olduğunu ve Çin'in dostluğuna değer verdiğini gösteriyor" dedi.

1 Ekim 2022'de çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü nedeniyle Pakistan Anıtı'nda düzenlenen bir etkinlik. (Fotoğraf: Ahmad Kemal/Xinhua)

Etkinlikte konuşan yetkililer, Pakistan'ın Çin ile olan dostluğundan övgüyle bahsetti. Pakistan Başbakanı'nın Özel Kalemi Zafar Uddin Mahmood, Çin'in Ulusal Günü'nde Çin halkını ve hükümetini kutlayarak bu ülkenin daha fazla ilerlemesi temennisinde bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya hesabından, Çin halkı ve liderliğine ulusal gün nedeniyle tebriklerini iletirken, ikinci büyük ekonomi ve en önemli küresel güç olarak Çin'in, sürekli değişen dünyada istikrar kaynağı olduğunu söyledi. Şerif, "Çin, iklim, finans, gıda ve enerji ile ilgili birden fazla krizle kuşatılmış gelişmekte olan dünyaya umut vadediyor. Çin'in devletlerarası ilişkiler modeli, ortak kadere sahip bir topluluğun oluşumunda temel ilke olan çatışma yerine işbirliğine öncelik veriyor" dedi. Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong ise Çin ve Pakistan arasındaki her koşuldaki stratejik işbirliğinin kaya gibi sağlam ve sarsılmaz olduğunu vurguladı. Çin büyükelçisi, Çin ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 71 yıldan uzun süredir, iki ülkenin her zaman birbirlerine yardım etme temelinde yüksek seviyeli karşılıklı güven ilişkisine sahip olduğunu söyledi.