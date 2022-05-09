Pakistan Başbakanı Şeker İhracatını Yasakladı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şeker İhracatını Yasakladı

09.05.2022 16:57
Pakistan Başbakanı Şeker İhracatını Yasakladı

İSLAMABAD, 9 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in fiyatları istikrara kavuşturmak ve ülkedeki ürün stokçuluğunu kontrol etmek için şeker ihracatını yasakladığı bildirildi.

İSLAMABAD, 9 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in fiyatları istikrara kavuşturmak ve ülkedeki ürün stokçuluğunu kontrol etmek için şeker ihracatını yasakladığı bildirildi. Açıklamada, Başbakan'ın, birincil önceliğin iç talebi karşılamak ve halk için şeker fiyatlarını istikrara kavuşturmak olduğunu söylediği kaydedildi.

Şerif, ilgili makamlara ürün kaçakçılığına karşı sıkı önlemler almaları talimatını da verdi. Açıklamada, Şerif'in ilgili departmanlara, stokçularla, yasadışı vurguncuların ve suni şeker kıtlığı yaratan diğer unsurların sert bir şekilde üstesinden gelmeleri talimatını verdiği de belirtildi. Açıklamaya göre, önlemlerin uygulanmasındaki son gelişmeleri kendisinin de takip edeceğini belirten Şerif, herhangi bir ihmalden ilgili makamların sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şeker İhracatını Yasakladı - Son Dakika


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