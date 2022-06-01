Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

01.06.2022 21:41
Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ilişkileri kutsal bir güven olarak değerlendirdiklerini, bu güvenin atalarından emanet olduğunu ve bu emaneti sonraki nesillere bırakacaklarını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ilişkileri kutsal bir güven olarak değerlendirdiklerini, bu güvenin atalarından emanet olduğunu ve bu emaneti sonraki nesillere bırakacaklarını söyledi.

Şerif ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi ziyaret etmenin kendileri için ikinci evlerine gelmek gibi olduğunu belirten Şerif, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklerinin ortak kültürel ve dini mirasa dayandığını, bunların zaman ve coğrafya tanımadan devam ettiğini anlattı.

Şerif, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Biz ilişkilerimizi kutsal bir güven olarak değerlendiriyoruz ve bu güveni bize atalarımız emanet etti. Bizler de bu emaneti bizden sonraki gelecek nesillere bırakacağız." dedi.

Bu senenin Pakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümü olduğunu anımsatan Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği kapsamında bu ilişkileri çok daha yeni seviyelere taşıyacaklarını dile getirdi.

Başbakan Şerif, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin sonraki toplantısının eylül ayında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmasını planladıklarını kaydetti.

Elektronik ticaret, turizm, eğitim, altyapı ve kalkınma gibi konularda Türkiye'nin çok büyük ilerlemeler kaydettiğine işaret eden Şerif, özellikle hidroelektrik üretiminde, yenilenebilir enerji projelerinde Türkiye'nin desteğini almaktan ve Türk firmalarının yapacağı yatırımlardan çok memnun olacaklarını anlattı.

Şerif, Ankara ile İslamabad arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliğine de değinerek, Türkiye'den savunma sanayiinde yeni projeleri sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Keşmir sorunuyla ilgili gösterdiği destekten dolayı Pakistan halkının Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurgulayan Şerif, şöyle devam etti:

"(Pakistanlılar) Keşmir halkının 70 yılı aşkın karşılaşmış olduğu en kötü insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye'nin bizlere her zaman sunmaya devam ettiği destekten dolayı müteşekkirdir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bölgesel barış ve istikrara gösterilen tehdit karşısında bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum ve işgal altındaki Cammu Keşmir bölgesindeki bu tehditlere rağmen Pakistan hiçbir zaman barış yolunda hareket etmekten vazgeçmeyecektir. Her zaman Güneydoğu Asya'da barışın, uzun zamandır devam eden Cammu Keşmir uyuşmazlığının Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda çözülmesi yoluyla elde edileceğine inanıyoruz."

Başbakan Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın dostluğa işaret ederek şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki duygusal bağlar, sadece konvansiyonel, devletler arası ilişkilerin, diplomatik nezaketin çok daha ötesine geçen bir ilişki. Tarihten köklerini alan bir ilişki. Kültürel temeli olan ve iki toplumumuzun dokusunda olan, yer alan bir bağ ve bu bağ bizim kalbimizin derinliklerinde yer alan, orada sonsuza kadar olmaya devam edecek bir bağ. Bu kırılmaz bağ o kadar benzersiz bir bağ ki bizleri her seviyede, her kademede, devletlerimizi, hükümetlerimizi, kurumlarımızı, silahlı kuvvetlerimizi, hepsinin de ötesinde halklarımızı birbirine bağlıyor. Bugünün dünyasında birbirine bu kadar yakın bağlanmış iki ülke örneği çok fazla yok."

(Bitti)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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