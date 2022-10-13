Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile anlamlı diyaloğa hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile anlamlı diyaloğa hazır olduklarını söyledi

13.10.2022 11:49
Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile anlamlı diyaloğa hazır olduklarını söyledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile anlamlı diyaloğa hazır olduklarını ancak bunun için yükümlülüğün Yeni Delhi'ye ait olduğunu bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile anlamlı diyaloğa hazır olduklarını ancak bunun için yükümlülüğün Yeni Delhi'ye ait olduğunu bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi'nde konuştu.

Şerif, ciddi bir diyaloğun gerçekleşmesine ve mevkidaşlarıyla tartışmaya hazır ve istekli olduğunu belirterek, anlamlı ve sonuç odaklı ilişki için gerekli adımların atılması konusundaki yükümlülüğün Yeni Delhi'ye ait olduğunu ifade etti.

Sınırın iki tarafında da daha fazla yoksulluk ve işsizliğin kaldırılamayacağına işaret eden Şerif, "Artık yeter, çocuklarımıza gerçekten eğitim, sağlık, ilaç ve iş sağlamaya ihtiyacımız var." dedi.

Şerif, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine işaret ederek, Hindistan'ın bölge halkına ihlalleri sona erene kadar barışın gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Afganistan'da istikrar vurgusu

Afganistan'daki duruma atıfta bulunan Şerif, uluslararası toplumdan kalıcı barış için Afgan halkına yardım etmelerini istedi.

Şerif, Pakistan'ın Afganistan'daki çatışmalardan en çok zarar gören ülke olduğunu ifade ederek, terörle mücadelede 80 bin kişinin öldüğünü, 150 milyar doların üzerinde ekonomik kayıp yaşadıklarını belirtti.

Pakistan'daki 4 milyon Afgan mülteciyi ağırlamaya devam edeceklerini dile getiren Şerif, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan'ın bölgenin ve ülkesinin çıkarına olduğunu kaydetti.

Sel felaketi sebebiyle dünyaya destek çağrısı

Pakistan'da yaşanan sel felaketine de değinen Şerif, sellerin maliyetinin 30 milyar dolar olduğunu ve ülkesinin uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Şerif, seller sebebiyle 33 milyon kişinin yerlerinden olduğunu ve 2 milyondan fazla evin hasar gördüğüne dikkati çekerek, bu zor zamanda Pakistan'a destek olan Birleşmiş Milletler ve ülkelere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Yeni Delhi, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile anlamlı diyaloğa hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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