Pakistan Başbakanı Şerif, MİLGEM Projesi üçüncü gemisini denize indirme töreninde konuştu Açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'in denize indirilmesine ilişkin "Bu yalnızca büyük bir kardeş ve dost değil, aynı zamanda Pakistan davasının da büyük bir destekçisi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok etkin dinamik liderliğinde, Pakistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin bir başka harika örneğidir." dedi.

Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Khan Niyazi ve diğer yetkililerle Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katıldı.

Törende konuşan Pakistan Başbakanı Şerif, "Bu yalnızca büyük bir kardeş ve dost değil, aynı zamanda Pakistan davasının da büyük bir destekçisi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok etkin dinamik liderliğinde, Pakistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin bir başka harika örneğidir. Karşılıklı olarak kardeşlik ilişkileri, onun liderliğinde eskisinden çok daha yüksek zirvelere ulaştı." diye konuştu.

Şerif, dış politikadan gemi yapımına, ulaşımdan halk sağlığına Pakistan'ın tüm bu büyük girişimlerine Türkiye'nin de tanık olduğunu belirterek "Bence bu ilişkileri Pakistan ve Türkiye'nin karşılıklı yararına büyük boyutlara taşıyabileceğimiz bir noktadayız." değerlendirmesini yaptı.

Yapılan iş birliğinin, Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Türk firmaları arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine işaret eden Şerif, Türkiye'nin uzmanlığı ve teknolojisi ve Pakistan'ın kendi tasarımları ile daha büyük gemilerin üretileceği zamanın da geleceğini söyledi.

Şerif, gösterdikleri "harikulade performans" nedeniyle Milli Savunma Bakanı Akar'ı tebrik ederek "Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen bu gemiyi zamanında denize indirmek büyük bir başarı ve büyük bir başarı hikayesidir." ifadesini kullandı.

Bu fırsattan yararlanarak Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Projesinin Çin, Pakistan ve Türkiye arasında "üçlü bir anlaşma olması" önerisinde bulunan Şerif, iki ulusa da fayda sağlamak için bu "harika potansiyelden" yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Şerif, "Gerçekten inanıyorum ki, Türkiye ve Pakistan iki ülkede yaşayan bir millettir, kalplerimiz birlikte atıyor ve birbirine uyum sağlıyor." dedi.

Türkiye'nin Pakistan'a yardımları

Türkiye ile Pakistan'ın kardeşlik ilişkilerinin geçmişinin Pakistan öncesi zamana kadar uzandığını vurgulayan Şerif, "Gelecek nesiller, Türkiye'nin Pakistan'ın ilerlemesinde ve refahında büyük bir destekçi ve ortak olacağı, acılarımızı ve mutluluğumuzu birlikte paylaşacağımız bir zamanın geleceğini bilmiyorlardı." diye konuştu.

Şerif, 2005'teki Keşmir depremini ve 2010'daki Pakistan'da meydana gelen sel felaketlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Türk heyetleri, Türk işçileri, Türk mühendisleri, doktorları ve hemşireleri bu bölgelerde acı çeken insanlara hizmet etmek için geldiler. 2010'da, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'la sel baskınlarına uğrayan, büyük acılar çeken bu insanların yanında durduğunu hatırlayın."

Pakistan Başbakanı Şerif, Pakistan Hükümeti adına Karaçi Tersanesi yönetimine, tersane işçileri için 100 milyon rupi bağışta bulunduğunu da açıkladı.

"Bu, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Pakistan-Türkiye dostluğuna olan kişisel ilgisini yansıtıyor"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Khan Niyazi de gemi inşasının oldukça karmaşık, rekabetçi ve yoğun işgücü gerektiren bir endüstri olduğunu belirterek, bu sektörün çok sayıda kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Karaçi Tersanesi'nin yerli gemi inşası ve onarımı konusunda ulusal gereklilikleri yerine getiren ülkedeki tek tersane olduğunu kaydeden Niyazi, projenin başarıyla tamamlanmasının planlamayla ve iş gücünün özverili çabalarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Niyazi, Pakistan Donanmasının gelecekte de düzenli gemi inşasının yanında, var olan gemileri onararak Karaçi Tersanesi'ni destekleyeceğini belirtti.

Bu törene gönderdiği video mesaj nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür eden Niyazi, "Bu, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Pakistan-Türkiye dostluğuna olan kişisel ilgisini ve bağlılığını ve Pakistan için proje yönetme başarısını yansıtıyor." dedi.

Niyazi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da teşekkür etti.