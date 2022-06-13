Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki

13.06.2022 17:25
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret ifadelerini protesto eden Müslümanlara yönelik baskı sebebiyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret ifadelerini protesto eden Müslümanlara yönelik baskı sebebiyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın baskıcı ve vahşi devlet aygıtlarını Müslümanlara gözdağı vermek için kullandığını belirtti.

Şerif, Yeni Delhi yönetiminin Hint Müslümanlarını siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da yabancılaştırmayı planladığına işaret ederek, Hindistan'ın "demokratik yüzünün" tüm dünyaya ifşa olduğunu kaydetti.

Müslümanların evleri yıkılmıştı

Hindistan'da geçen haftadan bu yana Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle gerilim tırmanırken Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, protesto gösterilerine katılan Müslümanların evlerinin, "yasa dışı oldukları gerekçesiyle" yıkılması talimatı vermişti. Bunun üzerine Uttar Pradeş'te protestolara katılan 3 Müslüman'ın evi buldozerlerle yıkılmıştı.

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.

Buna tepki olarak Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Hz Muhammed, Yeni Delhi, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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