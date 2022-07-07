Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri "benzersiz" olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri "benzersiz" olarak nitelendirdi

07.07.2022 17:52
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri "benzersiz" olarak nitelendirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirdi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Şerif tarafından başkent İslamabad'daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul edildi.

Şerif, Türkiye ile kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirerek, Ankara'nın Cammu Keşmir meselesinde İslamabad'a verdiği destekten memnuniyetini vurguladı.

Pakistan'ın Türkiye'nin temel çıkarlarına olan bağlılığını yineleyen Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eylülde İslamabad'da gerçekleştirilecek Türkiye - Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7'inci Toplantısı'nda ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer adliyede Son dakika haberi: Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer adliyede İtalyan basını, 3. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'yi değerlendirdi İtalyan basını, 3. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'yi değerlendirdi
Kaynak: AA

Pakistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri 'benzersiz' olarak nitelendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Aslan ve timsah, sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri "benzersiz" olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement