Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri "benzersiz" olarak nitelendirdi

Şerif, Türkiye ile kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirerek, Ankara'nın Cammu Keşmir meselesinde İslamabad'a verdiği destekten memnuniyetini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

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