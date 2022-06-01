Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'yle ticaret hacminde 5 milyar doları hedef gösterdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda ticari hacmin yetersiz olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ticari hacmin üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine ulaşması için gereken her şeye sahibiz. Bu olduğunda en mutlu insan ben olacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Şerif, Türkiye Pakistan İş Forumu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) onuruna TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen çalışma yemeğinde konuştu.

Yemeğe Başbakan Şerif'e Türkiye ziyaretinde birçok bakanın eşlik ettiği Pakistan heyetinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk ve Pakistanlı iş insanları, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin son yıllarda vizyoner ve dinamik lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde büyük gelişme gösteren bir ülke olduğuna dikkati çeken Şerif, "Türkiye, dünyanın sayılı müteahhitlerine sahip bir ülkesi. Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere dünya genelinde birçok başarılı inşaat ve altyapı projesini gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Şerif, iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki 1,1 milyar doların yetersiz bir rakam olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkisi maalesef ticari ilişkilere layıkıyla yansımıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Pakistanlı iş insanlarının iki ülke arasındaki ticareti ve yatırımları artırma noktasında çok kararlı olduğunu biliyorum. İki ülke arasındaki ekonomik bariyerlerin ve engellerin aşılmasına izin verilmeli. Bu konuda ne gerekiyorsa yapılmalı."

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacminin üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Şerif, "Bunun için gereken her şeye sahibiz. Bu olduğunda en mutlu insan ben olacağım. Bu gece ve bundan sonrasında ben de bu konuda yapabileceğim her şeye katkı için gayret göstereceğim." diye konuştu.

Geçmiş dönemde Pakistan'da kendilerine kötü davranılan Türk iş insanlarından içtenlikle özür dilediğini belirten Şerif, "Geçmişte yaşananlar nedeniyle sizlerin önünde özür diliyorum, üzüntülerimi ifade ediyorum. Doğru sözcüğü bulmakta zorlanıyorum, kötü ya da uygunsuz davranış. Türk iş insanlarına karşı her ne yapıldıysa sizlerin önünde özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk iş insanlarını ülkeme davet ediyorum"

Geçmişte yapılan bazı hatalı uygulamalardan ders aldıklarını belirten Şerif, şunları söyledi:

"Şimdi iki kardeş ülke arasında düzenlenen bu toplantıda, yapılan hataların düzeltildiğini ifade diyor ve tüm Türk iş insanlarını ülkeme davet ediyorum. Geçmişte yaptığımız hatalardan ders aldık. Herhangi bir siyasi suçlamaya girmiyorum. Sizlere ülkemizde kırmızı halı sereceğiz, Türk kahvesi ikram edeceğiz. Pakistan'a geldiğinizde evinize gelmiş olacaksınız."

"Türkiye'nin düşmanları Pakistan'ın da düşmanıdır"

Şerif, Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkisinin bir asır öncesine dayanan bir temele sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye, bundan yaklaşık bir asır önce bağımsızlık mücadelesini verdiği dönemlerde bizim atalarımız ve bölge Müslümanları, Türklerin mücadelesi için ekonomik olarak katkı sağlamışlardır. Bu desteği sağlayan kuşaklar, biz sonraki nesillerde de iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin sonsuza kadar devam edeceğini biliyorlardı." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın bu yardımının ardından yıllar sonra karşı karşıya geldiği deprem felaketinde Türkiye'nin tam bir kardeş ülke olarak yardıma koştuğunu belirten Şerif, "Karşılaştığımız deprem felaketinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkı bizler için yardıma koşmuştu. Hastaneler, okullar inşa ettiler. Para bağışında bulunuldu. Türkiye, savaşta, selde, depremde her zaman aksiyon alarak Pakistan'ın yanında durmuştur. İşte bu sonsuza kadar sürecek gerçek bir kardeşlik ilişkisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki bir başka önemli bağın iki ülkenin ihtilaflı konularda birbirlerine verdikleri destek olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına, Keşmir konusunda seslerini gür çıkardıkları ve bizim yanımızda oldukları için minnettarız. Biz de Kıbrıs'ta ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesinde Türk halkının yanındayız. Türkiye'nin düşmanları Pakistan'ın da düşmanıdır." ifadelerini kullandı.