Pakistan Başbakanı Şerif ve oğlu hakkındaki kara para aklama davasında kefalet talebi onaylandı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif ve oğlu hakkındaki kara para aklama davasında kefalet talebi onaylandı

11.06.2022 15:33
Pakistan Başbakanı Şerif ve oğlu hakkındaki kara para aklama davasında kefalet talebi onaylandı

Pakistan'da mahkeme, kara para aklama davasından yargılanan Başbakan Şahbaz Şerif ve oğlu Pencap Başbakanı Hamza Şerif'in kefalet taleplerini onayladı.

Pakistan'da mahkeme, kara para aklama davasından yargılanan Başbakan Şahbaz Şerif ve oğlu Pencap Başbakanı Hamza Şerif'in kefalet taleplerini onayladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'daki mahkemede Başbakan Şerif ve oğlu Hamza Şerif hakkındaki kara para aklama davasının duruşması görüldü.

Duruşmada Başbakan Şerif ve oğlu Hamza Şerif de hazır bulundu.

Daha önce yapılan kefalet taleplerine ilişkin kararını veren mahkeme, Başbakan Şerif ve oğlu Hamza Şerif'in kefalet talebini onayladı.

Mahkeme, baba ve oğlun toplamda 2 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 10 bin dolar) kefalet bedeli ödemesine hükmetti.

Başbakan Şerif, mahkemede yaptığı konuşmada, tüm davanın yalanlar üzerine inşa edildiğini söyledi.

80 milyon dolar kara para aklandığı iddiası

Federal Soruşturma Bürosu (FIA), Başbakan Şerif ve oğlu Hamza Şerif'in kara para akladığı iddiasıyla Aralık 2021'de mahkemeye başvurmuştu.

FIA'nın mahkemeye sunduğu raporda, Şerif ailesine ait isimsiz 28 hesap tespit edildiği ve bunlar üzerinden 2008-2018 arasında 16,3 milyar Pakistan rupisi (80 milyon dolar) kara para aklandığı öne sürülmüştü.

28 Eylül 2020'de hakkındaki farklı yolsuzluk suçlamaları sebebiyle tutuklanarak ceza evine gönderilen Başbakan Şerif, 23 Nisan 2021'de kefaletle serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif ve oğlu hakkındaki kara para aklama davasında kefalet talebi onaylandı - Son Dakika

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