Pakistan Başbakanı ve Bill Gates, Pakistan'daki Halk Sağlığı ve Sosyal Programlarını Görüştü - Son Dakika

İSLAMABAD, 27 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates'in yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'da vakıf tarafından desteklenen halk sağlığı ve sosyal sektör programlarının ele alındığı belirtildi.

Ofis tarafından Salı gecesi yapılan açıklamada, Başbakan Şerif'in Pakistan'da çocuk felcinin ortadan kaldırılması ve ülkedeki bağışıklama, beslenme ve finansal katılım hizmetlerinin iyileştirilmesinde Gates vakfı ile olan işbirliğine derinden değer verildiği vurgulandı. Şerif, Pakistan'ın, devam eden tüm çalışma alanlarında vakıfla olan verimli ortaklığını daha da sağlamlaştırma taahhüdünü yineledi. Şerif, Pakistan'ın çocuk felcini yok etme yolunda ilerleme kaydettiğini ve bu bakımdan Gates vakfının sağladığı yardımı takdir ettiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada, Gates'in de olumlu ilerlemeyi doğruladığı ve hiçbir çocuğun çocuk felci virüsü nedeniyle felç riski altında kalmamasını sağlamak için vakfın Pakistan'a verdiği desteğin devam ettiğini yineledi. Başbakan Şerif ve Gates, Pakistan'daki Kovid-19 aşılama çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.