Pakistan Başbakanı ve Bill Gates, Pakistan'daki Halk Sağlığı ve Sosyal Programlarını Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan Başbakanı ve Bill Gates, Pakistan'daki Halk Sağlığı ve Sosyal Programlarını Görüştü

27.04.2022 23:23
Pakistan Başbakanı ve Bill Gates, Pakistan'daki Halk Sağlığı ve Sosyal Programlarını Görüştü

İSLAMABAD, 27 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates'in yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'da vakıf tarafından desteklenen halk sağlığı ve sosyal sektör programlarının...

İSLAMABAD, 27 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates'in yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'da vakıf tarafından desteklenen halk sağlığı ve sosyal sektör programlarının ele alındığı belirtildi.

Ofis tarafından Salı gecesi yapılan açıklamada, Başbakan Şerif'in Pakistan'da çocuk felcinin ortadan kaldırılması ve ülkedeki bağışıklama, beslenme ve finansal katılım hizmetlerinin iyileştirilmesinde Gates vakfı ile olan işbirliğine derinden değer verildiği vurgulandı. Şerif, Pakistan'ın, devam eden tüm çalışma alanlarında vakıfla olan verimli ortaklığını daha da sağlamlaştırma taahhüdünü yineledi. Şerif, Pakistan'ın çocuk felcini yok etme yolunda ilerleme kaydettiğini ve bu bakımdan Gates vakfının sağladığı yardımı takdir ettiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada, Gates'in de olumlu ilerlemeyi doğruladığı ve hiçbir çocuğun çocuk felci virüsü nedeniyle felç riski altında kalmamasını sağlamak için vakfın Pakistan'a verdiği desteğin devam ettiğini yineledi. Başbakan Şerif ve Gates, Pakistan'daki Kovid-19 aşılama çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

YORUMLAR
500

Başbakanlık, Bill Gates, Pakistan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı ve Bill Gates, Pakistan'daki Halk Sağlığı ve Sosyal Programlarını Görüştü - Son Dakika


Son Dakika
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:28 Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı!
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
22:29 Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74 mağlup ederek şampiyon oldu
22:13 Karısı hamile kalamayınca ilişkiye girdiği baldızını hamile bıraktı! Büyük tepki var
22:04 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, oynamak istediği takımı açıkladı
21:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi davası için ilk açıklama geldi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 23:37:08. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı ve Bill Gates, Pakistan'daki Halk Sağlığı ve Sosyal Programlarını Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement